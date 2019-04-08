2019-04-08T09:52:29+03:00
Происшествия

В Псковском районе мужчина погиб при пожаре своего дома

Трагедия произошла в деревне Крутик Псковского района
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Псковском районе сгорел жилой дом, один человек погиб.В Псковском районе сгорел жилой дом, один человек погиб.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковском районе в деревне Крутик во время пожара в частном доме погиб 58-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Звонок на пульт дежурного поступил 7 апреля в три часа дня. Мужчина находился в своем доме один и не заметил начала горения. Из-за нехватки кислорода он скончался, пытаясь выбраться на улицу. Пожарных и скорую помощь вызвали соседи, заметившие черный дым.

На вызов выезжали 2 автоцистерны и 5 пожарных. Дом, как и хозяйственные постройки, спасти не удалось. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть хозяина дома.

Представители МЧС призывают всех жителей области быть аккуратными в повседневном обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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