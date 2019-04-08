2019-04-08T10:43:12+03:00
Общество

В Печорах появится новый спортивно-развлекательный парк

Он будет расположен на пересечении улиц Свободы и Кузнечной
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Современная многофункциональная спортивная площадка появится в Печорах к 2020 году.Современная многофункциональная спортивная площадка появится в Печорах к 2020 году.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Печорах (Псковская область) на пересечении улиц Кузнечной и Свободы планируют создать новый спортивно-развлекательный парк. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Печорского района, проект будет завершен до конца 2020 года.

На работы планируют выделить около 6 миллионов рублей.

В данный момент уже оформлен эскизный проект, составляется смета.

Спортивно-развлекательный парк планируют разделить на три зоны. Будет установлена огражденная спортивная площадка с резиновым покрытием для игры в мини-футбол и волейбол, сделают в границах парка и зону отдыха, а за ней расположится игровая территория для детей младшего возраста и занятий физкультурой. Там установят тренажеры для уличной гимнастики.

Кроме того, по периметру парка предполагается оборудовать дорожки для катания на роликах и занятий скандинавской ходьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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