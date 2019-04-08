В Пскове завершаются реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города
В Пскове подходят к концу реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сдача объектов запланирована на лето 2019 года.
На объектах Варлаамовского угла подходят к концу каменные работы, смонтированы металлические опоры для остекления, смонтированы лестницы башен, перекрытия между ярусами.
Стартовали работы по благоустройству прилегающей территории. В ближайшие дни будет начат монтаж деревянного шатрового завершения.
На Дворе Постникова идет установка окон и дверей, ведутся отделочные работы. В некоторых помещениях уже установлено инженерное оборудование, которое в дальнейшем будет использоваться для музейных экспозиций. Кроме того, все объекты оборудуются специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU