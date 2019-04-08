2019-04-08T12:30:02+03:00
Звезды

В Пскове завершаются реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города

Окончательная сдача объектов намечена на лето 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Реставрация Двора Постникова и башен Окольного города проводится в рамках проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка. Фото: Псковский музей-заповедник.Реставрация Двора Постникова и башен Окольного города проводится в рамках проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка. Фото: Псковский музей-заповедник.
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В Пскове подходят к концу реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сдача объектов запланирована на лето 2019 года.

На объектах Варлаамовского угла подходят к концу каменные работы, смонтированы металлические опоры для остекления, смонтированы лестницы башен, перекрытия между ярусами.

Стартовали работы по благоустройству прилегающей территории. В ближайшие дни будет начат монтаж деревянного шатрового завершения.

На Дворе Постникова идет установка окон и дверей, ведутся отделочные работы. В некоторых помещениях уже установлено инженерное оборудование, которое в дальнейшем будет использоваться для музейных экспозиций. Кроме того, все объекты оборудуются специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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