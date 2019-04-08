Псковичка Алина Смирнова завоевала титул «Мисс Деликатность» на международном конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-08T13:30:55+03:00

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Псковичка Алина Смирнова в рамках конкурса «Спорткраса-2019» стала обладательницей титула «Мисс Деликатность». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, всего в конкурсе принимали участие 25 спортсменок из 15 стран, занимающиеся боевыми искусствами и восточными единоборствами. На данный момент Алина занимает должность тренера в Федерации тхэквондо Псковской области. Она занимается тхэквондо с 2005 года, имеет черный пояс 3-й дан, является кандидатом в мастера спорта. Бронзовый призер Кубка России. В подобном конкурсе принимала участие впервые. Без проблем завоевала путевку в финальную часть конкурса. В финале участницы предстали перед жюри в костюмах, представляющих их вид спорта, в национальных и вечерних платьях. Победительницей была признана участница, представлявшая Чеченскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU