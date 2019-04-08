2019-04-08T13:30:55+03:00
Общество

Псковичка Алина Смирнова завоевала титул «Мисс Деликатность» на международном конкурсе красоты

Награждение конкурса «Спорткраса-2019» проводилось в городе Ялта
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Алина СмирноваАлина СмирноваФото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Псковичка Алина Смирнова в рамках конкурса «Спорткраса-2019» стала обладательницей титула «Мисс Деликатность». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, всего в конкурсе принимали участие 25 спортсменок из 15 стран, занимающиеся боевыми искусствами и восточными единоборствами. На данный момент Алина занимает должность тренера в Федерации тхэквондо Псковской области. Она занимается тхэквондо с 2005 года, имеет черный пояс 3-й дан, является кандидатом в мастера спорта. Бронзовый призер Кубка России. В подобном конкурсе принимала участие впервые. Без проблем завоевала путевку в финальную часть конкурса. В финале участницы предстали перед жюри в костюмах, представляющих их вид спорта, в национальных и вечерних платьях. Победительницей была признана участница, представлявшая Чеченскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трехлетний ребенок потерялся в Пскове, нашел его экипаж вневедомственной охраны
В Пскове пройдет фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник»
В Пскове завершаются реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города
Пскович Владимир Борисов выиграл 50 тысяч рублей в программе «Что? Где? Когда?»
В Печорах появится новый спортивно-развлекательный парк
В Псковском районе мужчина погиб при пожаре своего дома
Мотоклуб «Позитивная механика» соболезнует родным погибшей в Пскове девочки
Сбитая мотоциклистом на проспекте Энтузиастов девочка скончалась в больнице в Пскове
В Пскове мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе
Очевидцев наезда автомашины на ребенка ищут в Пскове
В Псковской области появится еще одна памятная дата
Режиссер из Латвии выступил в Пскове с моноспектаклем
Репетицию Парада Победы проведут в Пскове 7 мая
В Псковском региональном отделении ОНФ произошли кадровые изменения
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации субботников
Игорь Угольников снимет фильм о Пушкине в Псковской области