В Пскове пройдет фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-08T13:58:54+03:00

13 апреля в Пскове пройдет фестиваль "Юный техник", на площадке которого будут говорить, в том числе, про космос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В псковской средней школе № 24 пройдет фестиваль инженерно- технического творчества «Юный техник». Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков», в пресс-службе администрации Псковской области, 13 апреля в мероприятии примут участие 177 человек в составе 12 команд из Псковской и Ленинградской областей.

Главным событием фестиваля станет робототехнический турнир в 10 номинациях. Помимо этого пройдет научно-практическая конференция, в ходе которой школьники региона смогут представить свои научные работы. Также у участников и гостей мероприятия будет возможность послушать доклады членов Русского Космического Общества, которые планируют рассказывать о космосе и астрономии.

В программу мероприятия включены и показательные полеты радиоуправляемой техники. Кроме того, на фестивале будет работать площадка виртуальной реальности.

Торжественное награждение победителей и закрытие фестиваля состоится в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU