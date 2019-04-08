2019-04-08T14:29:50+03:00
Политика

Трехлетний ребенок потерялся в Пскове, нашел его экипаж вневедомственной охраны

Мальчик успел дойти до соседней улицы
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Тигран Арушанян и Василий Новиков нашли потерявшегося в Пскове трехлетнего мальчика. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.Тигран Арушанян и Василий Новиков нашли потерявшегося в Пскове трехлетнего мальчика. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.
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В Пскове пропал трехлетний ребенок. Родители на секунду отвлеклись во время прогулки на улице. Этого времени хватило для того, чтобы малыш пропал из вида.

Случилось все на улице Белинского, это ближнее Запсковье. Сигнал о пропаже маленького ребенка сразу же поступил всем службам и ведомствам. И через пару минут малыша отыскали.

- На поиски ребенка незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Тиграна Арушаняна и прапорщика полиции Василия Новикова, - рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства.

Мальчик успел дойти до улицы Труда, соседней с той, на которой его искали в этот момент родители.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области отметили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало. Он был передан родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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