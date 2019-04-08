2019-04-08T16:05:50+03:00
Общество

В Псковской области пройдут выставки трофейного оружия и техники из Сирии

Поезд с трофеями посетит Псков и Великие Луки
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Поезд с трофеями посетит Псков и Великие ЛукиПоезд с трофеями посетит Псков и Великие ЛукиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковскую область посетит поезд с трофейным оружием и техникой, захваченной у сирийских боевиков. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в Пскове передвижная выставка будет организована 26 апреля, а в Великих Луках – 27. Выставка организована в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Железнодорожный состав состоит из 20 вагонов. В них хранятся более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. Экскурсию с пояснениями для посетителей организуют военнослужащие армии России, которые непосредственно принимали участие в военной операции в Сирийской Арабской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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