2019-04-08T18:06:00+03:00
Происшествия

Житель Краасногородска попадет под суд за взятие займа на имя жены

Супруг тайком занял 8000 рублей и не собирался их выплачивать
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Бежаницкий суд рассмотрит дело о супруге, взявшем займ на имя жены, и не расплатившемся с кредиторами.Бежаницкий суд рассмотрит дело о супруге, взявшем займ на имя жены, и не расплатившемся с кредиторами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Краногородска, который воспользовался паспортом своей жены для оформления потребительского кредита, оказался на скамье подсудимых. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина пытался его оформить сначала на свое имя, однако получил отказ. Тогда он решил обмануть работников микрофинансовой организации, оформив займ через Интернет по паспорту собственной жены.

Женщины в тот момент дома не было. Обвиняемый заполнил анкету ее данными и подтвердил операцию с помощью смс-кода. В результате 8000 рублей были переведены на карту супруги. Мужчина поспешил снять их через банкомат. Жене он так и не сказал ни слова.

Супруга обратилась в полицию, когда узнала о кредитной задолженности. Она была очень удивлена, когда выяснилось, что мошенник – ее муж. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за нежелание отдавать займ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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