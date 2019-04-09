2019-04-09T10:48:26+03:00
Общество

В Псковской области саперы обезвредили мину и снаряд времен ВОВ

Группа разминирования работала в Островском и Пыталовском районах
АЛЕКСЕЕВА Василиса
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Спасатели обезвредили боеприпасы по звонку жителей Псковской области.Спасатели обезвредили боеприпасы по звонку жителей Псковской области.Фото: материалы пресс-служб
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Псковские саперы во время двух выездов обезвредили 76-мм мину и 152-мм снаряд времен Великой Отечественной войны. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, взрывоопасные предметы были обнаружены местными жителями в Островском и Пыталовском районах.

Сначала саперы отправились в деревню Подборовье Островского района. Там вблизи деревни местными жителями был найден 152-мм артиллерийский снаряд. Псковские саперы обезвредили его менее чем за час, затем снаряд был уничтожен.

Далее поступил вызов из деревни Дульбово Пыталовского района. Там местные жители во время землекопных работ в огороде обнаружили 76-мм минометную мину, также относящуюся ко временам Великой Отечественной войны. Взрывоопасная находка в течение полутора часов была обезврежена и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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