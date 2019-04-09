В Локнянском районе многодетная мать получила жилье лишь после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-09T10:59:21+03:00

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В Локнянском районе многодетная мать получила благоустроенное жилье лишь после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, местная власть не торопилась предоставлять женщине положенное по закону благоустроенное жилье. Женщина, имеющая статус сироты и инвалида второй группы, проживала вместе с тремя малолетними детьми в жилом помещении, признанным аварийным. Дети еще совсем маленькие – самому старшему ребенку 5 лет, самому младшему – год. Женщина находится в очереди на получение жилья с 2013 года. Она была вынуждена обратиться в местную прокуратуру. В ходе проверок выяснилось, что налицо прямое нарушение жилищного законодательства со стороны местной администрации.

Суд обязал администрацию Локнянского района обеспечить женщину и детей благоустроенным жильем, исполнении решения суда пока находится на контроле у прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU