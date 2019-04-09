Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о народности сето на арктическом форуме в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-09T12:06:34+03:00

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Делегации от Псковской области отправилась на Пятый Международный арктический форуме «Арктика — территория диалога», который открылся сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге. Ее возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона проведет несколько рабочих встреч и переговоров и подпишет соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Тема встречи - внедрение цифровых технологий в ЖКХ «Умный город».

Одной из главных тем форума станет проблема сохранения коренных народов севера. В рамках панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов» Михаил Ведерников поделится опытом Псковской области, которая многие годы поддерживает и сохраняет культурную идентичность малого финно-угорского народа сето.

Михаил Ведерников посетит пленарное заседание на тему «Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста». На этой встрече выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, президенты Финляндии и Исландии, премьер-министров Норвегии и Швеции.

Арктическая встреча продлится до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU