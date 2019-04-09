СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-09T12:29:02+03:00

Суд обязал ее выплатить штраф размером в 10 тысяч рублей

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В Пустошинском районе местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей продукции. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс -службе прокуратуры, 76- летняя жительница Пустошинского района продавала разведенное с водой алкогольное пойло.

Сотрудники полиции задержали женщину во время «проверочной закупки». Бабушка продала сотруднику поллитровку за 100 рублей. После чего была задержана.

В ходе проверки установили, что в декабре 2018 года дама приобрела 10 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения и после смешивания с водой продавала. Экспертизой было доказано, что этот «коктейль» является опасным для жизни человека .

Опочецкий районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за хранение и продажу алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU