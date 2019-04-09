2019-04-09T12:36:16+03:00
Общество

Интернет-мошенники активизировались в Псковской области

Местные жители лишились денег, покупая смартфон и колесные диски
Дмитрий Мезенцев
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Десятки тысяч рублей теряют псковичи, покупая товары у мошенников через интернетДесятки тысяч рублей теряют псковичи, покупая товары у мошенников через интернетФото: Евгения ГУСЕВА
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В Псковской области участились случаи мошенничества в сети Интернет.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленники все чаще создают фиктивные сайты для продажи товаров и требуют за них предоплату. После того, как ничего не подозревающие покупатели переводят деньги, сайт обычно становится недоступным.

Подобный случай произошел в Пскове. Девушка выбрала себе смартфон на одном из сайтов и вышла на связь с продавцами. Те потребовали предоплату в размере 36 тысяч рублей. Как только девушка перевела деньги, сайт перестал существовать.

А в Великих Луках местный 30-летний житель решил заказать через Интернет колесные диски для своего автомобиля. Списавшись с продавцами одного из сайтов, он перевел более 19 тысяч рублей на указанный счет. Сайт был удален, а своих дисков мужчина, само собой, так и не дождался. В данный момент по этим случаям продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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