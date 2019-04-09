2019-04-09T14:44:44+03:00
Общество

Юные cамбисты Псковской области забрали серебро двух первенств СЗФО в городе Усинске

Юноши и девушки вошли в число лучших спортсменов в индивидуальном первенстве
Дмитрий Мезенцев
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Псковские самбисты получили серебро на соревнованиях в республике КомиПсковские самбисты получили серебро на соревнованиях в республике Коми
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Юные самбисты Псковской области забрали серебро двух Первенств СЗФО в городе Усинске Республики Коми. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс службе администрации Псковской области, великолукские спортсмены Владимир Невесенко, Максим Ширинов, Иван Романов и девочки из Пскова Виктория Ордина, Валентина Тоечкина, Ангелина Степанова стали тройками лучших борцов, которые заняли призовые места в индивидуальном первенстве разных возрастных категорий.

Областная команда мальчиков, которую успешно готовит тренер Андрей Смонов, получила второе место в Первенстве по самбо среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. Команда девочек, так же показала себя и заняла второе место вместе со своим тренером Дмитртием Алекминским среди юношей и девушек 2003–2004 годов рождения.

Спортсмены не планируют останавливаться на достигнутом и уже 25 апреля в Пскове их будет ждать спартакиада СЗФО по самбо для девушек и юношей 2003–2004 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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