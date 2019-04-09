Городское хозяйство Великих Лук объединят в единую электронную систему

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-09T15:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках в рамках проекта «Умный город» пройдет цифровизация городского хозяйства.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на этот пилотный проект выделено более 178 миллионов рублей. Трехстороннее соглашение о цифровизации городского хозяйства Великих Лук подписали сегодня, 9 апреля, глава региона Михаил Ведерников, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и глава города Великие Луки Николай Козловский в рамках Пятого Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Цифровизация подразумевает внедрение самых современных технологий в систему жилищно-коммунальных услуг. Планируется запустить работу так называемых «умных счетчиков» для газа, воды и света, организовать энергосберегающее городское освещение, запустить автоматизированную систему управления светофорами, подключить системы фотовидеофиксации «Перекресток» и создать общедоступные Wi-Fi сети. Также для Великих Лук планируется запуск интернет-платформы «Активный гражданин», с помощью которой любой человек сможет поучаствовать в судьбе города и района путем участия в голосованиях и опросах от муниципалитета .

ИСТОЧНИК KP.RU