В Тур по новостройкам Пскова приглашают мечтающих о новоселье

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-09T15:32:16+03:00

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20 апреля в Пскове в очередной раз состоится Тур по новостройкам. К участию в нем приглашаются все, кто мечтает стать обладателем комфортной новенькой квартиры.

В перечне адресов, которые увидят будущие новоселы, три жилых комплекса: ЖК «Европа» (Пражская 8/12); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10). Побывают участники Тура и в новом доме на Запсковье, возведенном по адресу ул. Крупская, 24.

Все это многоэтажные здания, в рамках акции можно будет подняться в квартиры любого этажа, не ограничиваясь изучение схем и планов.

Особенность Тура еще и в том, что будущие новоселы могут на месте пообщаться с представителями застройщика, уточнить все интересующие детали: какие материалы использованы при строительстве, как организована система вентиляции, водоснабжения и водоотведения, отопления. Можно получить консультации по формам оплаты жилья, в том числе, за счет средств материнского капитала и военной ипотеки.

КОНКРЕТНО

Тур состоится 20 апреля. Запись для участия: (8112) 702-042.

Время отправления: 11.00. Место отправления: Псков, улица Пароменская, 21/33, редакция газеты «Комсомольская правда — Псков».

ИСТОЧНИК KP.RU