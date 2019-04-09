Безналичную оплату проезда в городском автобусе №11 Пскова запустят в тестовом режиме 11 апреля

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-09T15:54:10+03:00

Оплата проезда через валидаторы в Пскове не прижилась Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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На городском маршруте автобуса № 11 с четверга, 11 апреля, оплатить проезд можно будет бесконтактной банковской картой, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в «Псковпассажиравтотрансе».

Псковичи готовы к такому виду платежей, показал опрос, проведённый в группе автопредприятия в социальной сети "Вконтакте".

Заплатить за билет можно только бесконтактной картой, т.е. картой, где на лицевой стороне имеется значок, похожий на значок вай-фай. К оплате за проезд принимаются карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Также пассажиры могут купить билет с помощью мобильного телефона или часов, к которым привязана банковская карта. Через 1-2 секунды после того, как карта будет приложена к платёжному терминалу, кондуктор выдаст распечатанный билет. Наличная оплата билетов остается. Стоимость проезда остается прежней -25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU