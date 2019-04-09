Безналичную оплату проезда в городском автобусе №11 Пскова запустят в тестовом режиме 11 апреля
На городском маршруте автобуса № 11 с четверга, 11 апреля, оплатить проезд можно будет бесконтактной банковской картой, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в «Псковпассажиравтотрансе».
Псковичи готовы к такому виду платежей, показал опрос, проведённый в группе автопредприятия в социальной сети "Вконтакте".
Заплатить за билет можно только бесконтактной картой, т.е. картой, где на лицевой стороне имеется значок, похожий на значок вай-фай. К оплате за проезд принимаются карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.
Также пассажиры могут купить билет с помощью мобильного телефона или часов, к которым привязана банковская карта. Через 1-2 секунды после того, как карта будет приложена к платёжному терминалу, кондуктор выдаст распечатанный билет. Наличная оплата билетов остается. Стоимость проезда остается прежней -25 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU