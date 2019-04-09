2019-04-09T15:54:10+03:00
Общество

Безналичную оплату проезда в городском автобусе №11 Пскова запустят в тестовом режиме 11 апреля

наличную и безналичную оплату будет принимать кондуктор
Василиса Алексеева
Поделиться:
Оплата проезда через валидаторы в Пскове не прижиласьОплата проезда через валидаторы в Пскове не прижиласьФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

На городском маршруте автобуса № 11 с четверга, 11 апреля, оплатить проезд можно будет бесконтактной банковской картой, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в «Псковпассажиравтотрансе».

Псковичи готовы к такому виду платежей, показал опрос, проведённый в группе автопредприятия в социальной сети "Вконтакте".

Заплатить за билет можно только бесконтактной картой, т.е. картой, где на лицевой стороне имеется значок, похожий на значок вай-фай. К оплате за проезд принимаются карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Также пассажиры могут купить билет с помощью мобильного телефона или часов, к которым привязана банковская карта. Через 1-2 секунды после того, как карта будет приложена к платёжному терминалу, кондуктор выдаст распечатанный билет. Наличная оплата билетов остается. Стоимость проезда остается прежней -25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тур по новостройкам Пскова приглашают мечтающих о новоселье
Городское хозяйство Великих Лук объединят в единую электронную систему
Юные cамбисты Псковской области забрали серебро двух первенств СЗФО в городе Усинске
Интернет-мошенники активизировались в Псковской области
В Пустошинском районе местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей продукции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о народности сето на арктическом форуме в Санкт-Петербурге
В Локнянском районе многодетная мать получила жилье лишь после вмешательства прокуратуры
В Псковской области саперы обезвредили мину и снаряд времен ВОВ
Житель Красногородска попадет под суд за взятие займа на имя жены
В Псковской области пройдут выставки трофейного оружия и техники из Сирии
Трехлетний ребенок потерялся в Пскове, нашел его экипаж вневедомственной охраны
В Пскове пройдет фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник»
Псковичка Алина Смирнова завоевала титул «Мисс Деликатность» на международном конкурсе красоты
В Пскове завершаются реставрационные работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города
Пскович Владимир Борисов выиграл 50 тысяч рублей в программе «Что? Где? Когда?»
В Печорах появится новый спортивно-развлекательный парк
В Псковском районе мужчина погиб при пожаре своего дома
Мотоклуб «Позитивная механика» соболезнует родным погибшей в Пскове девочки
Сбитая мотоциклистом на проспекте Энтузиастов девочка скончалась в больнице в Пскове
В Пскове мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе
Очевидцев наезда автомашины на ребенка ищут в Пскове
В Псковской области появится еще одна памятная дата
Режиссер из Латвии выступил в Пскове с моноспектаклем
Репетицию Парада Победы проведут в Пскове 7 мая
В Псковском региональном отделении ОНФ произошли кадровые изменения
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации субботников
Игорь Угольников снимет фильм о Пушкине в Псковской области