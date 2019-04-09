Предприниматели, пытавшиеся ввести санкционку в Псковскую область, понесли ущерб в 11 млн рублей
В Псковской области за первый квартал 2019 года уничтожили свыше 190 тонн санкционных товаров и непригодных для употребления продуктов. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Псковской таможни, это результат совместных слаженных действий пограничников, таможенников и сотрудников Россельхознадзора.
Нарушители прибегали к различным уловкам: использовали поддельные документы, оборудовали тайники на транспортных средствах, следовали по лесным дорогам. В большинстве случаев продукты перевозились без соблюдения каких-либо санитарных норм, а товары не имели сопроводительных документов. Недобросовестные перевозчики и предприниматели, пытавшиеся незаконно ввозить продукты и товары на территорию России, понесли материальный ущерб в размере около 11 миллионов рублей. Кроме того, по обратному адресу были отправлены более 1000 тонн незаконно перевозимых продуктов на общую сумму 45,9 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU