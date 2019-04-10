2019-04-10T10:32:50+03:00
Общество

В Великих Луках руководитель фирмы присвоил около 500 тысяч рублей своих клиентов

Дело о мошенничестве передано в суд
Дмитрий Мезенцев
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В Великих Луках на скамье подсудимых окажется бывший руководитель фирмы, осуществлявшей строительные и транспортные услуги. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина обманул своих клиентов более чем на 445 тысяч рублей.

Люди обратились к нему за услугами по доставке строительных материалов. Мужчина, действуя от лица фирмы, согласился доставить и назначил цену. Между клиентами и фирмой был заключен договор. Получив предоплату, недобросовестный директор потратил все полученные деньги на собственные нужды.

Доставка строительных материалов, само собой, так и не была осуществлена, в результате обманутые клиенты вынуждены были обратиться в суд. Теперь мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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