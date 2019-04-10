2019-04-10T11:04:29+03:00
Общество

Заявки на традиционную беговую Эстафету Победы принимаются до 29 апреля

Участники соревнования должны заполнить онлайн-заявку
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начался сбор заявок на региональную Эстафету Победы, которую уже много лет проводит редакция газеты «Псковская правда», рассказали "Комсомольской правде-Псков" в издании. Заявки на участие принимают до 29 апреля 13.00 часов. Бланк электронной заявки размещен в специальном разделе на сайте издания.

Эстафета Победы состоятся во вторник, 7 мая. По о центральным улицам города побегут тысячи жителей области. Наш регион один из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

В один день вместе по проспектам Пскова побегут предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники и семьи. Школьников и студентов организуют педагоги, семейным и корпоративным командам необходимо отправить заявку самостоятельно.

В корпоративной команде может бежать 5 человек (как мужчины, так и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины). Возраст и физическая подготовка значения не имеют.

В семейной команде участвуют три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2008 или позже). Свою часть маршрута он может преодолеть самостоятельно или с помощью родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты всех уровней примут участие в субботниках в Псковской области
Жителя Пскова оштрафовали за избиение водителя скорой помощи и оскорбление росгвардейца
Сегодня, 10 апреля, в Пскове началась регистрация на фестиваль "Маленький чемпион"
Из банкомата в сетевом магазине в Острове воры похитили 2 миллиона рублей [видео]
В Великих Луках руководитель фирмы присвоил около 500 тысяч рублей своих клиентов
Предприниматели, пытавшиеся ввести санкционку в Псковскую область, понесли ущерб в 11 млн рублей
Актер Сергей Безруков приедет в Пушкинские Горы сниматься в новом фильме
Безналичную оплату проезда в городском автобусе №11 Пскова запустят в тестовом режиме 11 апреля
В Тур по новостройкам Пскова приглашают мечтающих о новоселье
Городское хозяйство Великих Лук объединят в единую электронную систему
Юные cамбисты Псковской области забрали серебро двух первенств СЗФО в городе Усинске
Интернет-мошенники активизировались в Псковской области
В Пустошинском районе местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей продукции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о народности сето на арктическом форуме в Санкт-Петербурге
В Локнянском районе многодетная мать получила жилье лишь после вмешательства прокуратуры