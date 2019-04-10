Заявки на традиционную беговую Эстафету Победы принимаются до 29 апреля

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-10T11:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Начался сбор заявок на региональную Эстафету Победы, которую уже много лет проводит редакция газеты «Псковская правда», рассказали "Комсомольской правде-Псков" в издании. Заявки на участие принимают до 29 апреля 13.00 часов. Бланк электронной заявки размещен в специальном разделе на сайте издания.

Эстафета Победы состоятся во вторник, 7 мая. По о центральным улицам города побегут тысячи жителей области. Наш регион один из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

В один день вместе по проспектам Пскова побегут предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники и семьи. Школьников и студентов организуют педагоги, семейным и корпоративным командам необходимо отправить заявку самостоятельно.

В корпоративной команде может бежать 5 человек (как мужчины, так и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины). Возраст и физическая подготовка значения не имеют.

В семейной команде участвуют три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2008 или позже). Свою часть маршрута он может преодолеть самостоятельно или с помощью родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU