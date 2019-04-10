Из банкомата в сетевом магазине в Острове воры похитили 2 миллиона рублей [видео]
В Острове двое молодых людей взломали банкомат в одном из продовольственных магазинов по улице Освобождения и унесли его содержимое.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общая сумма похищенных денег составила 2 миллиона рублей.
Преступление совершено около полуночи 9 апреля. Преступники взломали заднюю дверь магазина и проникли внутрь. Затем с помощью инструментов, кувалды и циркулярной пилы, вскрыли банкомат и похитили находившиеся там купюры. В самом магазине ничего трогать не стали, товары и кассы не пострадали.
Взломщики попали в объектив камеры наблюдения, установленной как раз напротив взломанной ими двери.
В настоящий момент данное видео является основной зацепкой для поиска злоумышленников полицейскими. Оперативно-розыскные действия продолжаются.
Видео кражи: https://youtu.be/V6WWrbK7VNc
ИСТОЧНИК KP.RU