2019-04-10T11:59:58+03:00
Происшествия

Из банкомата в сетевом магазине в Острове воры похитили 2 миллиона рублей [видео]

В настоящий момент ведется розыск преступников
Дмитрий Мезенцев
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Воры в Острове взломали дверь магазинаВоры в Острове взломали дверь магазинаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Острове двое молодых людей взломали банкомат в одном из продовольственных магазинов по улице Освобождения и унесли его содержимое.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общая сумма похищенных денег составила 2 миллиона рублей.

Преступление совершено около полуночи 9 апреля. Преступники взломали заднюю дверь магазина и проникли внутрь. Затем с помощью инструментов, кувалды и циркулярной пилы, вскрыли банкомат и похитили находившиеся там купюры. В самом магазине ничего трогать не стали, товары и кассы не пострадали.

Взломщики попали в объектив камеры наблюдения, установленной как раз напротив взломанной ими двери.

В настоящий момент данное видео является основной зацепкой для поиска злоумышленников полицейскими. Оперативно-розыскные действия продолжаются.

Видео кражи: https://youtu.be/V6WWrbK7VNc

ИСТОЧНИК KP.RU

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