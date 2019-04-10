2019-04-10T14:08:13+03:00
Общество

Жителя Пскова оштрафовали за избиение водителя скорой помощи и оскорбление росгвардейца

Теперь дебошир должен выплатить 8500 рублей
Дмитрий Мезенцев
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Избивший водителя скорой пскович заплатить штраф.Избивший водителя скорой пскович заплатить штраф.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Пскове за избиение водителя скорой помощи и оскорбления сотрудника Росгвардии осудили местного 43-летнего жителя.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, такое поведение мужчины было связано с его сильным алкогольным опьянением. Он прогуливался недалеко от своего дома по улице Совхозной. Там же была припаркована машина скорой помощи, в которой находился ее водитель. Мужчина вступил с водителем в перепалку и избил его. На место сразу же был вызваны полицейские, которые доставили дебошира в отделение для составления протокола. Там он отказался участвовать в составлении документов и в присутствии понятых осыпал одного из сотрудников Росгвардии нецензурными оскорблениями. Во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшим. Суд назначил наказание в виде штрафа размером 8500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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