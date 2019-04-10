Депутаты всех уровней примут участие в субботниках в Псковской области

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-10T15:28:38+03:00

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В апреле и мае этого года Псковская область присоединится к акциям по уборке своих территорий в городах и селах, которые проходят по всей стране. Они пройдут в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна». Наш регион уже запланировал около ста субботников. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в субботнике примут участие члены волонтерских движений, депутаты всех уровней власти, а также жители районных центров.

- Активисты и сторонники партии в нашем регионе тоже примут активное участие в субботниках. К ним подключаются волонтерские движения, депутаты всех уровней, горожане. Субботник - это не только уборка территории, но и хорошее настроение, позитивные эмоции, это объединяющее мероприятие. Множество людей в едином порыве делают мир чище. Мы воспитываем в себе и детях понимание - если хотим жить на красивой и благоустроенной территории, то нужно уметь и следить за порядком на ней, самим создавать комфорт вокруг, быть ответственными. Чистота родного края - в наших руках! - сказал региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев.

В целом по стране субботники охватят 85 областей и 962 районных центров. Для участия в них уже зарегистрировались порядка 888 тысяч 500 человек, в том числе 31 тысяча – это представители депутатского корпуса. Кроме того, к акции присоединились 600 общественных экологических и волонтерских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU