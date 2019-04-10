Более сотни псковичей хотят работать на заводе "Титан-полимер"

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-10T16:36:11+03:00

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Псковичей заинтересовала работа на еще не построенном комплексе по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки

В строящемся комплексе по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области хотят работать более ста псковичей.

Как сообщила "Комсомолькой правде-Псков" директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева, информационный центр открылся меньше месяца назад, но каждый день сюда приходят по нескольку человек, чтобы узнать про будущие вакансии, кто-то сразу приносит готовое резюме.

Всего в работе на предприятии задействуют 500 человек. Непосредственно на выпуске ПЭТ будет работать около 200 сотрудников. Остальных 300 направят на производство БОПЭТ-пленок.

Предприятие ищет инженеров КИП, IT-специалистов, инженерно-технических работников, менеджеров по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции, представители других профессий. На сайте компании можно ознакомиться со всей информацией о предприятии «Титан-Полимер». Там же можно заполнить резюме. Кроме того, информацию предоставят по телефону (8112) 33-30-99.

Напомним, что сумма инвестиций ГК "Титан" в экономику Псковской области составит 13 млрд рублей. Проект пройдет не один десяток экспертиз, включая экологические, так как контроль за ним ведет государство.

ИСТОЧНИК KP.RU