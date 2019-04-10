2019-04-10T16:36:11+03:00
Общество

Более сотни псковичей хотят работать на заводе "Титан-полимер"

Резюме принимают в информационном центре будущего предприятия
Василиса Алексеева
Поделиться:
Псковичи хотят работать на новом предприятииПсковичи хотят работать на новом предприятииФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Псковичей заинтересовала работа на еще не построенном комплексе по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки

В строящемся комплексе по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области хотят работать более ста псковичей.

Как сообщила "Комсомолькой правде-Псков" директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева, информационный центр открылся меньше месяца назад, но каждый день сюда приходят по нескольку человек, чтобы узнать про будущие вакансии, кто-то сразу приносит готовое резюме.

Всего в работе на предприятии задействуют 500 человек. Непосредственно на выпуске ПЭТ будет работать около 200 сотрудников. Остальных 300 направят на производство БОПЭТ-пленок.

Предприятие ищет инженеров КИП, IT-специалистов, инженерно-технических работников, менеджеров по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции, представители других профессий. На сайте компании можно ознакомиться со всей информацией о предприятии «Титан-Полимер». Там же можно заполнить резюме. Кроме того, информацию предоставят по телефону (8112) 33-30-99.

Напомним, что сумма инвестиций ГК "Титан" в экономику Псковской области составит 13 млрд рублей. Проект пройдет не один десяток экспертиз, включая экологические, так как контроль за ним ведет государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Арктическом форуме Михаил Ведерников рассказал о сохранении языка сето
В Невельском районе осудили иностранку за неоднократное нарушение российской границы
Проект реставрации Дома Печенко в Пскове отправили на доработку
В Псковской области жителям запретили выезжать в лес
Сергей Пайст видит проблемы в исполнении контракта по вывозу мусора
Депутаты всех уровней примут участие в субботниках в Псковской области
Жителя Пскова оштрафовали за избиение водителя скорой помощи и оскорбление росгвардейца
Сегодня, 10 апреля, в Пскове началась регистрация на фестиваль "Маленький чемпион"
Из банкомата в сетевом магазине в Острове воры похитили 2 миллиона рублей [видео]
Заявки на традиционную беговую Эстафету Победы принимаются до 29 апреля
В Великих Луках руководитель фирмы присвоил около 500 тысяч рублей своих клиентов
Предприниматели, пытавшиеся ввести санкционку в Псковскую область, понесли ущерб в 11 млн рублей
Актер Сергей Безруков приедет в Пушкинские Горы сниматься в новом фильме
Безналичную оплату проезда в городском автобусе №11 Пскова запустят в тестовом режиме 11 апреля
В Тур по новостройкам Пскова приглашают мечтающих о новоселье
Городское хозяйство Великих Лук объединят в единую электронную систему
Юные cамбисты Псковской области забрали серебро двух первенств СЗФО в городе Усинске
Интернет-мошенники активизировались в Псковской области
В Пустошинском районе местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей продукции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о народности сето на арктическом форуме в Санкт-Петербурге
В Локнянском районе многодетная мать получила жилье лишь после вмешательства прокуратуры