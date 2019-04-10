Сергей Пайст видит проблемы в исполнении контракта по вывозу мусора
Глава Пскова Иван Цецерский показал депутатам фото переполненных мусорных контейнеров. На снимках указаны дата, время место размещения контейнеров, как свидетельство того, что исполнитель контракта по транспортированию отходов не справляется с поставленной задачей.
Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.
-Надо разбираться, – прокомментировал он ситуацию. – Если где-то что-то не вывозится, не соответствует графику, мы, конечно, зададим вопросы непосредственному исполнителю контракта – «АСПО-Сервис», – сказал Сергей Пайст.
Регоператор «Экопром» по факту выступает заказчиком по вывозу отходов с территории Пскова, а исполняет этот контракт компания «АСПО - Сервис».
-Перед Новым годом было общее совещание, где речь шла о том, чтобы сохранить существующий порядок по вывозу отходов, графику, объемам и прочему. При этом он бы дополнялся местами вывоза отходов из частного сектора, который на сегодняшний день еще не охвачен полностью, – сообщил Пайст.
Регоператор также заметил, что не всем из 30-40 тысяч жителей частных домов в Псковской области сегодня предоставляется услуга по вывозу мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU