Сергей Пайст видит проблемы в исполнении контракта по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-10T17:47:12+03:00

Исполнитель контракта по вывозу мусора в Пскове не справляется с обязательствами, считают в администрации города Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Глава Пскова Иван Цецерский показал депутатам фото переполненных мусорных контейнеров. На снимках указаны дата, время место размещения контейнеров, как свидетельство того, что исполнитель контракта по транспортированию отходов не справляется с поставленной задачей.

Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

-Надо разбираться, – прокомментировал он ситуацию. – Если где-то что-то не вывозится, не соответствует графику, мы, конечно, зададим вопросы непосредственному исполнителю контракта – «АСПО-Сервис», – сказал Сергей Пайст.

Регоператор «Экопром» по факту выступает заказчиком по вывозу отходов с территории Пскова, а исполняет этот контракт компания «АСПО - Сервис».

-Перед Новым годом было общее совещание, где речь шла о том, чтобы сохранить существующий порядок по вывозу отходов, графику, объемам и прочему. При этом он бы дополнялся местами вывоза отходов из частного сектора, который на сегодняшний день еще не охвачен полностью, – сообщил Пайст.

Регоператор также заметил, что не всем из 30-40 тысяч жителей частных домов в Псковской области сегодня предоставляется услуга по вывозу мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU