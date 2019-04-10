В Псковской области жителям запретили выезжать в лес
В Псковской области установлен особый противопожарный режим.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее постановление уже издано и вступило в силу.
Оно запрещает гражданам посещать лес, разводить костры, поджигать растительность, готовить еду на открытом огне, сжигать мусор, в том числе на территории садоводческих и огородных некоммерческих товариществ.
Кроме того, районным администрациям региона отправили распоряжения о создании патрульных групп, которые будут находить и тушить горящую траву.
Обязательным также является привлечение представителей общественных организаций и охранных организаций, добровольцев, студентов и жителей населенных пунктов.
Постановление будет действовать вплоть его отмены специальным распоряжением.
ИСТОЧНИК KP.RU