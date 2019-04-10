В Псковской области жителям запретили выезжать в лес

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-10T17:45:09+03:00

Весенние палы травы в Псковской области уничтожают все живое Фото: Александр СИДОРЕНКО

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В Псковской области установлен особый противопожарный режим.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее постановление уже издано и вступило в силу.

Оно запрещает гражданам посещать лес, разводить костры, поджигать растительность, готовить еду на открытом огне, сжигать мусор, в том числе на территории садоводческих и огородных некоммерческих товариществ.

Кроме того, районным администрациям региона отправили распоряжения о создании патрульных групп, которые будут находить и тушить горящую траву.

Обязательным также является привлечение представителей общественных организаций и охранных организаций, добровольцев, студентов и жителей населенных пунктов.

Постановление будет действовать вплоть его отмены специальным распоряжением.

ИСТОЧНИК KP.RU