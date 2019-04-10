Проект реставрации Дома Печенко в Пскове отправили на доработку

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-10T17:53:18+03:00

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В Пскове прошла процедура консервации Дома Печенко на улице Гоголя, дом 43, имеющего статус памятника федерального значения.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, уже состоялась приемка временной кровли над одноэтажной, самой древней частью палат.

Кроме того, был представлен проект реставрации, который должен показать современное применение данного объекта. После общественного рассмотрения проект был отправлен на дальнейшую доработку.

Дом Печенко разделен на две части: древнюю одноэтажную и пристроенного к ней двухэтажного крыла. В советское время дом использовался как жилой, но в начале 90-х годов был расселен из-за непригодности к жилью. Перенес несколько пожаров, из-за чего найти арендаторов стало весьма трудной задачей.

Противоаварийные и консервационные работы на объекте проводились, начиная с 2017 года. Однако только сейчас власти решили приступить к более активным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU