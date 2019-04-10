В Невельском районе осудили иностранку за неоднократное нарушение российской границы

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-10T18:01:45+03:00

Иностранцы все чаще пытаются нарушить российскую границу на территории Псковской области Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Невеле прошел суд над 30-летней гражданкой одного из соседствующих с Россией государств.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, женщина дважды незаконно пересекала российско-белорусскую границу в Невельском районе.

Первый такой случай произошел в начале 2018 года, тогда Раменский отдел по вопросам миграции Московской области запретил иностранке въезд в страну за нарушение законов.

Однако, это совсем не остановило женщину. В декабре 2018 года, несмотря на запрет въезда, на своем легковом автомобиле «Фольксваген» она попыталась вновь попасть в Россию и была задержана невельскими пограничниками. В дальнейшем она рассказала, что хотела добраться до Москвы. За содеянное суд обязал ее выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU