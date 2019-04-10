2019-04-10T18:12:55+03:00
Общество

На Арктическом форуме Михаил Ведерников рассказал о сохранении языка сето

Почти половина сето в России живет в Псковской области
Василиса Алексеева
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Деревня сето популярное у туристов местоДеревня сето популярное у туристов местоФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10 апреля, по приглашению Федерального агентства по делам национальностей выступил спикером панельной дискуссии Пятого Международного арктического форума, посвященной лучшим практикам и проектам в сфере образования для детей коренных народов.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации области, губернатор подробно представил информацию участникам форума о народе сето, который проживает на территории Псковской области. На территории Псковской области проживает 123 представителя данной народности из 250 живущих в России.

— Особенность этого уникального народа заключается в том, что язык сето не имеет своей письменности. И наша основная задача — создать такие условия, при которых будет возможно свободное и комфортное изучение сетоского языка, - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам главы региона, для цели сохранения культурной идентичности народа сето, образовательные организации Печорского района включены в программу межкультурного взаимодействия. На территории муниципалитета действует ежегодный детский лингвистический лагерь, проводятся культурные мероприятия, лингвистические исследования, которые получают ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

В Псковской области расположен единственный в России музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района, который является базой для изучения языка сето. В музее-усадьбе народа сето проходят мастер-классы по рукоделию, этнокультурные фестивали, отмечаются праздники по местным традициям, сохраняется ремесленная и певческая культура сето. Сигово считается популярным местом среди туристов. Ежегодно деревню посещают более 4,5 тысяч гостей.

Напомним, на сегодняшний день в общей сложности на территории России насчитывается 280 языков и диалектов . Текущий год объявлен ООН Международным Годом языков коренных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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