Стадион «Электрон» в Пскове восстановят, а рядом создадут интерактивный исторический парк
В Пскове планируют восстановить заброшенный стадион «Электрон», он станет частью гуманитарно-спортивного центра. А рядом появится интерактивный исторический парк «Россия — моя история».
- Очень много желающих было построить на месте стадиона многоквартирные дома, люди были против, я категорически против этого, - приводит цитату губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ТАСС.
По словам главы региона, новая площадка станет точкой притяжения для псковичей.
Авторами данного проекта выступили власти региона и псковская митрополия. Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавляет Ассоциацию парков «Россия — моя история», и подобная площадка впервые будет открыта в городе с населением в 200 тысяч человек, прежде их создавали в городах-миллионниках.
Гуманитарно-спортивный центр включит в себя спортивные залы, помещения для дополнительного образования, центр семьи, уличные площадки для игр и тренировок.
ИСТОЧНИК KP.RU