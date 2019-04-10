2019-04-10T22:53:31+03:00
Общество

Стадион «Электрон» в Пскове восстановят, а рядом создадут интерактивный исторический парк

Региональные власти отказались от проектов застройки этой территории
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове заброшенный стадион "Электрон" восстановят, проекты его застройки остались в прошлом.В Пскове заброшенный стадион "Электрон" восстановят, проекты его застройки остались в прошлом.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Пскове планируют восстановить заброшенный стадион «Электрон», он станет частью гуманитарно-спортивного центра. А рядом появится интерактивный исторический парк «Россия — моя история».

- Очень много желающих было построить на месте стадиона многоквартирные дома, люди были против, я категорически против этого, - приводит цитату губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ТАСС.

По словам главы региона, новая площадка станет точкой притяжения для псковичей.

Авторами данного проекта выступили власти региона и псковская митрополия. Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавляет Ассоциацию парков «Россия — моя история», и подобная площадка впервые будет открыта в городе с населением в 200 тысяч человек, прежде их создавали в городах-миллионниках.

Гуманитарно-спортивный центр включит в себя спортивные залы, помещения для дополнительного образования, центр семьи, уличные площадки для игр и тренировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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