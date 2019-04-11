«На профсоюзах гребет»: Пользователи соцсетей обсуждают доходы лидера Псковского облсовпрофа
«Вот куда уходят мои профсоюзные взносы», - именно такую характеристику дали пользователи социальных сетей обогащению руководителя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Будучи лидером профсоюзного движения, вместе с супругом, который возглавляет профсоюзный санаторий «Хилово», они получили доход за 2018 год в размере 11,7 млн рублей. По сравнению с 2017 годом они выросли на 2,5 млн рублей.
Ранее Ульяна Михайлова заявляла журналистам о том, что не видит никакого конфликта интересов в том, что муж работает в принадлежащем облсовпрофу учреждении, что подряды по санаторию получает ее родной брат.
«Вот вам и защитники. Ни грамма совести у людей», «На деньги профсоюзов организовали бизнес? Неплохо, неплохо», «На профсоюзах гребет. А выступает, как ярая защитница простого народа», - пишут пользователи социальных сетей, комментируя данные о доходах супругов Михайловых.
ИСТОЧНИК KP.RU