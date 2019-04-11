2019-04-11T10:44:05+03:00
Общество

«На профсоюзах гребет»: Пользователи соцсетей обсуждают доходы лидера Псковского облсовпрофа

Ульяна Михайлова отчиталась о доходах за 2018 год, она и супруг заработали свыше 11 млн рублей
Варвара Каткова
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Пользователи социальных сетей обсуждают новости о доходах лидера Псковского облсовпрофа за 2018 год и негодуют: как можно заработать так много, возглавляя профсоюзы региона.Пользователи социальных сетей обсуждают новости о доходах лидера Псковского облсовпрофа за 2018 год и негодуют: как можно заработать так много, возглавляя профсоюзы региона.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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«Вот куда уходят мои профсоюзные взносы», - именно такую характеристику дали пользователи социальных сетей обогащению руководителя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Будучи лидером профсоюзного движения, вместе с супругом, который возглавляет профсоюзный санаторий «Хилово», они получили доход за 2018 год в размере 11,7 млн рублей. По сравнению с 2017 годом они выросли на 2,5 млн рублей.

Ранее Ульяна Михайлова заявляла журналистам о том, что не видит никакого конфликта интересов в том, что муж работает в принадлежащем облсовпрофу учреждении, что подряды по санаторию получает ее родной брат.

«Вот вам и защитники. Ни грамма совести у людей», «На деньги профсоюзов организовали бизнес? Неплохо, неплохо», «На профсоюзах гребет. А выступает, как ярая защитница простого народа», - пишут пользователи социальных сетей, комментируя данные о доходах супругов Михайловых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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