2019-04-11T11:31:22+03:00
Общество

В ПсковГУ представят нового ректора - профессора из Ульяновска

Врио ректора Марина Махотаева покинула свой пост
Василиса Алексеева
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Марина Махотаева исполняла обязанности ректора 5 месяцевМарина Махотаева исполняла обязанности ректора 5 месяцев
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Сегодня, 11 апреля, покинула свой пост врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева покинула свой пост. Как узнала «Комсомольская правда-Псков» заявление об уходе по собственному желанию она написала вчера.

Марину Махотаеву временно исполняющей обязанности ректора назначили в ноябре 2018 года. На этом посту она сменила Юрия Демьяненко.

Как сообщил в своем телеграм-канале «Псковский правдоруб» , предположительно новым ректором ПсковГУ станет проректор Ульяновского государственного университета по инновационному развитию Наталья Ильина.

Представление нового руководителя ПсковГУ состоится в 14:00 в аудитории №63 (главный корпус).

По нашим сведениям, Марина Махотаева останется работать в вузе в должности проректора по учебной работе международной деятельности.

КОНКРЕТНО

Марина Махотаева - почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, действительный член Муниципальной академии, автор более 140 опубликованных научных и учебно-методических работ, имеет отраслевые и региональные награды.

С 2014 года Марина Юрьевна занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ.

С 2013 года - завкафедрой мировой экономики и международного бизнеса, научный руководитель магистерской программы «Международный бизнес. Бизнес в регионе Балтийского моря».

С 2011 года - проректор по международной деятельности Псковского государственного университета.

С 2010 года осуществляла общее руководство международной деятельностью института в должности проректора по международной деятельности.

С 2001 года наряду с педагогической деятельностью совмещала обязанности начальника международного отдела.

С 1996 года занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью» Псковского государственного политехнического института.

ИСТОЧНИК KP.RU

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