На семейном фестивале "Маленький чемпион" в Пскове зарегистрированы первые участники
На семейный фестиваль «Маленький чемпион» начали поступать заявки.
Первым зарегистрированным участником соревнований для малышей стал Вова Андреев, которому сейчас почти полтора года.
- В фестивале «Маленький чемпион» мы участвуем уже второй раз, - рассказала мама мальчика Светлана Андреева. - В прошлом году мы заняли 3 место. Очень ждем новый праздник.
Вместе с Вовой на чемпионат зарегистрировались две девочки. Ждем остальных участников!
Напоминаем, для того чтобы зарегистрироваться для участия фестивале, вам необходимо вырезать из газеты купон, заполнить его и принести в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет 27 или 31. Также его можно прислать по почте. Дальше нужног оплатить регистрационный сбор — 300 рублей.
Первый купон для регистрации вы найдете в номере «Комсомольской правды-Псков» от 10 апреля. Не успели купить- ловите следующий номер.
В семейном фестивале «Маленький чемпион» могут принять участие дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит на площадке мероприятия проползти по дорожке, протяженностью в 10 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU