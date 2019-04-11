2019-04-11T12:32:40+03:00
Общество

На семейном фестивале "Маленький чемпион" в Пскове зарегистрированы первые участники

Полуторагодовалый Вова Андреев принес в редакцию первый купон
Алена Комарова
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Вова Андреев со своей мамой СветланойВова Андреев со своей мамой СветланойФото: Андрей СТЕПАНОВ
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На семейный фестиваль «Маленький чемпион» начали поступать заявки.

Первым зарегистрированным участником соревнований для малышей стал Вова Андреев, которому сейчас почти полтора года.

- В фестивале «Маленький чемпион» мы участвуем уже второй раз, - рассказала мама мальчика Светлана Андреева. - В прошлом году мы заняли 3 место. Очень ждем новый праздник.

Вместе с Вовой на чемпионат зарегистрировались две девочки. Ждем остальных участников!

Напоминаем, для того чтобы зарегистрироваться для участия фестивале, вам необходимо вырезать из газеты купон, заполнить его и принести в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет 27 или 31. Также его можно прислать по почте. Дальше нужног оплатить регистрационный сбор — 300 рублей.

Первый купон для регистрации вы найдете в номере «Комсомольской правды-Псков» от 10 апреля. Не успели купить- ловите следующий номер.

В семейном фестивале «Маленький чемпион» могут принять участие дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит на площадке мероприятия проползти по дорожке, протяженностью в 10 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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