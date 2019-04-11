2019-04-11T13:14:27+03:00
Общество

В полдень в одном из автобусов №11 в Пскове бесконтактной картой оплатили проезд всего 4 человека

Безналичную покупку билетов в городском транспорте тестируют в Пскове
Дмитрий Мезенцев
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На корреспондент купил билетик. Как же теперь проверять счастливые?На корреспондент купил билетик. Как же теперь проверять счастливые?Фото: автора Фото
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В Пскове на маршруте городского автобуса №11 тестируют безналичную оплату проезда.

Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», который проехал по маршруту и пообщался с кондукторами, безналичная оплата тестируется на всех десяти автобусах городского маршрута №11.

Кондукторам выдали портативные терминалы, наподобие тех, которые установлены в обычных магазинах. Для оплаты достаточно приложить бесконтактную банковскую карту или гаджет, привязанный к карте, к верхней части аппарата.

Билет кондуктор выдает вручную, после подтверждения оплаты. Однако ажиотажа и большого спроса пока нет – корреспондент, купивший билет, оказался всего четвертым, кто воспользовался нововведением.

Скорее всего, это связано с небольшой осведомленностью горожан о данном новшестве. Однако, без сомнений, со временем число оплачивающих проезд таким образом, будет только расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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