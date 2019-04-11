2019-04-11T13:47:09+03:00
Общество

Всесоюзный чемпионат по "свайке" с участием спортсменов Алексея Немова и Федора Емельяненко пройдет на Пушкинском празднике

Худрук Дней Пушкинской поэзии и культуры Гедеминас Таранда представил интерактивную программу праздника
Василиса Алексеева
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Праздник пройдет в новом форматеПраздник пройдет в новом форматеФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В этом году на поэтической поляне Пушкинского праздника, который получил новое название Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, будет организовано 4 сцены.

Об этом рассказал 11 апреля на совещании по подготовке мероприятия под руководством советника Президента России Владимира Толстого художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

В тематической «русской деревне» покажут театр русской кухни и обряд русской свадьбы, пройдут мастер-классы и смотрины народных костюмов разных областей.

Вторая площадка познакомит гостей с этноспортом — играми 19–20 веков. В соревнованиях «борцов за вороток», Всесоюзном чемпионате по «свайке» — древней игре, в которую играл сам поэт, примут участие Алексей Немов, Федор Емельяненко.

В интерактивной зоне «Ленфильма» можно будет встретить известных актеров.

На водной сцене в Бугрово, которая в этом году будет организована второй раз, выступят известные артисты, в их числе группа «Кватра», музыкант Петр Налич, поэтесса Вера Полозкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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