Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-11T14:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» - именно так будет звучать новое название праздника.

Организаторы также планируют расширить рамки культурного события и помимо творчества великого поэта, провести мероприятия с участием признанных мастеров и деятелей российской культуры и исполнительского, театрального, музыкального и изобразительного искусств, музейного дела. Приоритетом станет формирование духовных и нравственных ценностей, популяризация российской культуры и истории.

В прошлом году праздник был экспериментальным , это принесло ему большое количество посетителей. В 2019 году организаторы намерены сохраняя традиции прошлых лет использовать наработки 2018 года с добавлением новых форматов, площадок и миссий. Также решено анонсировать Дни пушкинской поэзии на Днях Псковской области в Москве.

В последующие годы проведения праздника планируется получить на него федеральное финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU