Парад делегаций на празднике в Михайловском в июне откроют 220 Пушкиных

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-11T14:26:34+03:00

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Сквозной темой Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут на Псковской земле в 53-й раз, будет театр, сообщила заместитель губернатора Вера Емельянова на оргсовещании.

Пушкинские дни пройдут с 6 по 9 июня. В день рождения поэта, 6 июня, возложат цветы к памятнику в Пскове.

В Пушкинских Горах в это время будет работать научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина».

В 12.00 на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития, а в 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» представят публике выставку из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Вечером, в 18.30, 7 июня в Пскове состоится Пушкинский бал, а в 20.00 учителя словесности соберутся на международную конференцию.

Основные мероприятия пройдут в субботу, 8 июня. В 10.30 пройдет лития на могиле Пушкина, а в 11.00 — парад участников и гостей праздника, в этом году решили, что откроют парад 220 Пушкиных. Далее на поэтической поляне в сельце Михайловском, с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, почтовый городок, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

Закроются Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в воскресенье, 9 июня. На сцене БКЗ областной филармонии покажут музыкальный спектакль «Евгений Онегин».

ИСТОЧНИК KP.RU