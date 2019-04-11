Псковская героиня программы "Беременна в 16" запросила за интервью 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-11T15:27:28+03:00

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Псковичка Виктория Бойкова - героиня программы «Беременна в 16», которая выходит на телеканале «Ю» за интервью изданию запросила 30 тысяч рублей.

- Даёшь 30 тысяч и вопросы твои, - ответила на запрос журналиста молодая мама из Пскова.

Передача с участием Вики вышла в эфир 10 апреля. Ее посмотрели более 600 тысяч человек.

Судя по отзывам поклонников этой программы, выпуск с псковской героиней им очень не понравился.

- Я сломалась на 28 минуте. Смотреть невозможно, это самая тупая программа из всех, - прокомментировала видео 15-летняя псковичка, которая смотрит даже украинскую версию «Беременна в 16».

Похожие отзывы зрители оставили и под видео на канале.

В программе Вика рассказала, о своей непростой судьбе. Родители, лишенные прав за алкоголизм, жизнь с бабушкой, интернат, в который она отправила девочку в 14 лет, потому что не могла справиться с трудным подростком. В интернате Вика воевала с воспитателями, била стёкла. За пару лет она успела сменить три учреждения. С 10 лет псковичка курит, с 11-ти пьет. В программе она демонстрирует, как лихо открывает зубами пивные бутылки. Отношения с парнем по имени Арсен завязались в соцсетях. Очно знакомиться Вика отправилась в Порхов. Несмотря на то, что родители молодого человека были против отношений сына и Вики, она осталась там жить, забеременела. Все же пара поженилась, сейчас мать Арсена помогает молодым родителям растить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU