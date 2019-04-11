На 50 тысяч обманул предпринимательницу из Великих Лук мошенник, представившийся полицейским

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-11T16:12:01+03:00

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В Великих Луках женщина, занимающаяся индивидуальным предпринимательством, стала жертвой мошенника, представившегося по телефону сотрудником полиции.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина заявил, что якобы хочет приобрести у женщины подарочные сертификаты на покупку товаров для своих коллег в преддверии майских праздников.

Кроме того, он попросил ее купить две бутылки дорогого коньяка и перевести денежные средства общей суммой 50 тысяч рублей на пять указанных им номеров своих коллег. Все расходы, само собой, обещал возместить в кратчайшие сроки. Однако когда женщины выполнила все просьбы мошенника, он перестал выходить на связь, а его номер оказался заблокирован. В связи с этим женщина была вынуждена обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU