На 50 тысяч обманул предпринимательницу из Великих Лук мошенник, представившийся полицейским
В Великих Луках женщина, занимающаяся индивидуальным предпринимательством, стала жертвой мошенника, представившегося по телефону сотрудником полиции.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина заявил, что якобы хочет приобрести у женщины подарочные сертификаты на покупку товаров для своих коллег в преддверии майских праздников.
Кроме того, он попросил ее купить две бутылки дорогого коньяка и перевести денежные средства общей суммой 50 тысяч рублей на пять указанных им номеров своих коллег. Все расходы, само собой, обещал возместить в кратчайшие сроки. Однако когда женщины выполнила все просьбы мошенника, он перестал выходить на связь, а его номер оказался заблокирован. В связи с этим женщина была вынуждена обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU