2019-04-11T16:12:01+03:00
Общество

На 50 тысяч обманул предпринимательницу из Великих Лук мошенник, представившийся полицейским

Попросил купить коньяк и перевести деньги
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Против псевдополицейского возбуждено уголовное делоПротив псевдополицейского возбуждено уголовное делоФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках женщина, занимающаяся индивидуальным предпринимательством, стала жертвой мошенника, представившегося по телефону сотрудником полиции.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина заявил, что якобы хочет приобрести у женщины подарочные сертификаты на покупку товаров для своих коллег в преддверии майских праздников.

Кроме того, он попросил ее купить две бутылки дорогого коньяка и перевести денежные средства общей суммой 50 тысяч рублей на пять указанных им номеров своих коллег. Все расходы, само собой, обещал возместить в кратчайшие сроки. Однако когда женщины выполнила все просьбы мошенника, он перестал выходить на связь, а его номер оказался заблокирован. В связи с этим женщина была вынуждена обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конкурсанток "Миссис Псков 2019" покажут в эфире "Первого Псковского" канала
Сбивший в Пскове 6-летнюю девочку мотоциклист в момент ДТП был пьян
Туроператоры Беларуси констатируют высокий спрос на туристические поездки в Псковскую область
В Псков поздравить депутатов областного Собрания с юбилеем приехали бывшие губернаторы
В Пскове за неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов обязательных работ
Псковская героиня программы "Беременна в 16" запросила за интервью 30 тысяч рублей
Парад делегаций на празднике в Михайловском в июне откроют 220 Пушкиных
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Всесоюзный чемпионат по "свайке" с участием спортсменов Алексея Немова и Федора Емельяненко пройдет на Пушкинском празднике
В полдень в одном из автобусов №11 в Пскове бесконтактной картой оплатили проезд всего 4 человека
На семейном фестивале "Маленький чемпион" в Пскове зарегистрированы первые участники
Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина специалист по микробиологии
В ПсковГУ представят нового ректора - профессора из Ульяновска
«На профсоюзах гребет»: Пользователи соцсетей обсуждают доходы лидера Псковского облсовпрофа
Стадион «Электрон» в Пскове восстановят, а рядом создадут интерактивный исторический парк
На Арктическом форуме Михаил Ведерников рассказал о сохранении языка сето
В Невельском районе осудили иностранку за неоднократное нарушение российской границы