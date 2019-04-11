В Пскове за неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-11T15:51:02+03:00

Если административка не сработает, в ход пойдет уголовный кодекс Фото: Иван ВИСЛОВ

Его задолженность составляла более 600 тысяч рублей

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В Пскове суд назначил 100 часов обязательных общественных работ местному жителю, который уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, общая задолженность мужчины составила более 600 тысяч рублей.

Он долгое время не имел официального места работы и не выплачивал положенные по закону ¼ от всех видов заработка в адрес своей несовершеннолетней дочери. Лишь иногда, после случайных заработков, переводил жене по 500-600 рублей. Большую сумму переводов, по его словам, мужчина себе позволить не мог. На судебном заседании в своих поступках раскаялся.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Однако, если мужчина и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, его ждет уже уголовная, а не административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU