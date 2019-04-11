2019-04-11T15:51:02+03:00
Общество

В Пскове за неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов обязательных работ

Его задолженность составляла более 600 тысяч рублей
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Если административка не сработает, в ход пойдет уголовный кодексЕсли административка не сработает, в ход пойдет уголовный кодексФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Пскове суд назначил 100 часов обязательных общественных работ местному жителю, который уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, общая задолженность мужчины составила более 600 тысяч рублей.

Он долгое время не имел официального места работы и не выплачивал положенные по закону ¼ от всех видов заработка в адрес своей несовершеннолетней дочери. Лишь иногда, после случайных заработков, переводил жене по 500-600 рублей. Большую сумму переводов, по его словам, мужчина себе позволить не мог. На судебном заседании в своих поступках раскаялся.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Однако, если мужчина и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, его ждет уже уголовная, а не административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конкурсанток "Миссис Псков 2019" покажут в эфире "Первого Псковского" канала
Сбивший в Пскове 6-летнюю девочку мотоциклист в момент ДТП был пьян
Туроператоры Беларуси констатируют высокий спрос на туристические поездки в Псковскую область
В Псков поздравить депутатов областного Собрания с юбилеем приехали бывшие губернаторы
На 50 тысяч обманул предпринимательницу из Великих Лук мошенник, представившийся полицейским
Псковская героиня программы "Беременна в 16" запросила за интервью 30 тысяч рублей
Парад делегаций на празднике в Михайловском в июне откроют 220 Пушкиных
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Всесоюзный чемпионат по "свайке" с участием спортсменов Алексея Немова и Федора Емельяненко пройдет на Пушкинском празднике
В полдень в одном из автобусов №11 в Пскове бесконтактной картой оплатили проезд всего 4 человека
На семейном фестивале "Маленький чемпион" в Пскове зарегистрированы первые участники
Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина специалист по микробиологии
В ПсковГУ представят нового ректора - профессора из Ульяновска
«На профсоюзах гребет»: Пользователи соцсетей обсуждают доходы лидера Псковского облсовпрофа
Стадион «Электрон» в Пскове восстановят, а рядом создадут интерактивный исторический парк
На Арктическом форуме Михаил Ведерников рассказал о сохранении языка сето
В Невельском районе осудили иностранку за неоднократное нарушение российской границы