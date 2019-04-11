В Псков поздравить депутатов областного Собрания с юбилеем приехали бывшие губернаторы

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-11T17:37:37+03:00

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Псковское областное Собрание отмечает 25-летие со дня образования. Мероприятие проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове.

Псковское областное собрание заменило собой Псковский областной Совет народных депутатов. Дата отсчета новой истории ПОС - 8 апреля 1994 года. С тех пор в собрании сменилось шесть созывов, а численность законодательного органа выросла вдвое. Сначала в него входил 21 депутат, теперь их 44. Ежегодно депутаты областного собрания принимают десятки законодательных актов.

Поздравить депутатов с датой на торжественное заседание пришли не только бывшие депутаты, ветераны аппарата, представители обеих палат российского парламента, руководители заксобраний регионов Северо-Запада, представители церкви, общественных организаций, но и бывшие губернаторы Владислав Туманов, Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов

КСТАТИ

Владислав Туманов возглавлял администрацию Псковской области с 1992 года по ноябрь 1996 года, Евгений Михайлов был губернатором с декабря 1996 года по 2004 год , Михаил Кузнецов руководил регионом с 2004 по 2009 год.

ИСТОЧНИК KP.RU