Туроператоры Беларуси констатируют высокий спрос на туристические поездки в Псковскую область

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-11T17:36:00+03:00

Псков и область становится все более привлекательными для туристов Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Представители Псковской области приняли участие в международной туристической выставке «Отдых-2019» в Минске.

Представители туристических фирм Псковской области приняли участие в 22-й международной весенней туристической выставке «Отдых-2019», проходившей в городе Минске республики Беларусь.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам поездки установили множество новых рабочих контактов, а также договорились по приему групп туристов на территории региона на 2018-2020 годы.

Псковская область была представлена в виде «дорожной карты», которая отражала не только туристический, но также торгово-экономический, научно-технический и культурный потенциал региона. Белорусские коллеги, в свою очередь, отметили высокий спрос на поездки в Псковскую область у всех граждан республики, а также оценили появление новых экологических и паломнических маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU