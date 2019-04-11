Конкурсанток "Миссис Псков 2019" покажут в эфире "Первого Псковского" канала

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-11T18:26:28+03:00

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11 апреля, на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 11 апреля, выйдет в эфир третья программа из серии видео дневников, посвященных подготовке к Х-му юбилейному конкурсу красоты и таланта «Миссис Псков 2019», рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы проекта.

Программа расскажет о первой фотосессии, в которой приняли участие конкурсантки. Для многих участниц она стала первым опытом художественной съемки.

Зрители смогут заглянуть за кулисы проекта и увидеть весь процесс от макияжа и укладки и до итоговых фото.

Эфир на телеканале "Первый Псковский" состоится в 19.55, для тех, кто не успел передачу повторят в 22.55.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», «Медиахолдинг Псковской области» и телеканал «Первый Псковский».

ИСТОЧНИК KP.RU