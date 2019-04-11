2019-04-11T22:54:13+03:00
Звезды

«Курс на Восток»: Фотографы Франции едут в Псков

13 апреля открывается выставка фотографий
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Кристоф Дентингер, президент фотоклуба IBM Cote d'Azur, секретарь коллектива PHOTON и член офиса ассоциации «Regards du Sud», дал оценку проекту «Курс на Восток». 13 апреля в Пскове открывается выставка с таким названием.

Ее идея родилась летом 2018 года - руководитель псковского фотоклуба «LIS Photo Studio» Игорь Соловьев предложил провести выставку французских фотографов в художественной галерее спортивно-развлекательного комплекса «Простория».

- Темы, представленные на этой выставке, очень разнообразны: портреты и обнаженные, художественная фотография, уличная фотография, животные и природные пейзажи, творчество, архитектура и городские пейзажи. Более того, у каждого из фотографов свой стиль и вселенная, поэтому невозможно обобщить эту выставку, показавшую качество и разнообразие авторов Лазурного берега, - рассказал Кристоф Дентингер.

КОНКРЕТНО

Выставка откроется 13 апреля, экспозиция будет доступна для гостей до 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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