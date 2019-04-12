СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-12T10:24:48+03:00

Запрет также коснется и прилегающих к общежитиям территорий

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В Псковской области запретили продажу алкоголя в зданиях студенческих общежитий и на прилегающих к ним территориях.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, розничная продажа алкоголя в торговых точках на территории общежитий была разрешена постановлением администрации Псковской области.

Алкоголь могли продавать любые организации и индивидуальные предприниматели. Однако поскольку общежития являются подразделением образовательных организаций, на их территории не должна быть разрешена продажа алкоголя. Кроме того, зачастую студенты могут быть несовершеннолетними. Прокуратура области обратилась к местной администрации с соответствующим протестом. Ее требования были удовлетворены и норма, позволявшая продажу алкоголя в зданиях общежитий и на прилегающих территориях, была отменена.

ИСТОЧНИК KP.RU