2019-04-12T13:31:19+03:00
Общество

Великолучанка отдала почти миллион рублей телефонному мошеннику

Преступник представился сотрудником правоохранительных органов
Дмитрий Мезенцев
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Мошенники на лекарствах выманивают из доверчивых людей сотни тысяч рублейМошенники на лекарствах выманивают из доверчивых людей сотни тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Великих Луках местная 48-летняя жительница лишилась почти миллиона рублей после звонка мошенника.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, позвонивший женщине мошенник представился сотрудником правоохранительных органов из города Москвы.

Он сообщил, что фирма, в которой женщина заказывала себе через Интернет лекарства, оказалась фиктивной, а ее владельцы привлечены к уголовной ответственности. Поскольку заказ выполнять никто не собирается, женщине по закону положена крупная компенсация. Но для того, чтобы ее получить, необходимо сначала оплатить услуги адвоката. В итоге потерпевшая перевела на указанный мошенником счет 739 тысяч рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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