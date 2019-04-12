В Пустошкинском районе в состоянии алкогольного опьянения мужчина убил свою знакомую

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-12T13:01:21+03:00

За свое преступление он может получить от 6 до 15 лет тюрьмы

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За совершенное им преступление, мужчину могут посадить в тюрьму сроком до 15 лет.

Как сообщили «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе районной прокуратуры 7 апреля 37-летний житель Пустошкинского района совершил убийство. Во время застолья и распития алкогольных напитков со своей знакомой у них произошел конфликт. В процессе перепалки разъяренный обвиняемый ударил ножом в грудь свою знакомую. Бедная женщина получила не совместимую с с жизнью рану, и вскоре умерла.

На данный момент Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления СК Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - умышленное причинение смерти другому человеку. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU