Лучшим учителем года в Псковской области стал историк Данил Москаленко из Середкинской школы
В Псковской области выбрали победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации, лучшим в области педагогом признали учителя истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Данилу Москаленко. Второе место занял преподаватель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. Третью строчку заняла учитель иностранного языка псковской средней общеобразовательной школы N11 Татьяна Пикалова.
Конкурс проводится в регионе ежегодно. В прошлом году победитель регионального этапа, учитель истории, обществознания и права многопрофильного лицея №14 города Пскова Илья Казанцев вышел в финал Всероссийского конкурса «Учитель года-2018».
ИСТОЧНИК KP.RU