2019-04-12T14:04:20+03:00
Общество

Лучшим учителем года в Псковской области стал историк Данил Москаленко из Середкинской школы

Победитель отправится на всероссийский этап конкурса
Василиса Алексеева
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Учиться у лучшего учителя - здорово.Учиться у лучшего учителя - здорово.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Псковской области выбрали победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации, лучшим в области педагогом признали учителя истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Данилу Москаленко. Второе место занял преподаватель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. Третью строчку заняла учитель иностранного языка псковской средней общеобразовательной школы N11 Татьяна Пикалова.

Конкурс проводится в регионе ежегодно. В прошлом году победитель регионального этапа, учитель истории, обществознания и права многопрофильного лицея №14 города Пскова Илья Казанцев вышел в финал Всероссийского конкурса «Учитель года-2018».

ИСТОЧНИК KP.RU

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