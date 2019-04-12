2019-04-12T14:08:30+03:00
Общество

Регина Кузьмина из Бежаницкого района стала лучшим воспитателем в Псковской области

Василиса Алексеева
Поделиться:
Хороший воспитатель - главное условие при выборе детского сада.Хороший воспитатель - главное условие при выборе детского сада.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В конкурсе «Воспитатель года — 2019» лучшей оказалась воспитатель детского сада «Ромашка» из Бежаницкого района Регина Кузьмина, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации региона.

По общим итогам второе место у учителя-логопеда детского сада № 20 из Великих Лук Александры Шлеминой. Третье место заняла учитель-логопед из псковского детского сада № 32 «Чебурашка» Анна Вокина.

Все победители областного этапа отправятся на Всероссийские конкурсы профессионального мастерства.

В целом, в конкурсе приняли участие более 40 педагогических работников из 19 муниципальных образований. Все они прошли отбор в муниципальных этапах конкурса. Это те, кто были признаны лучшим по результатам муниципальных конкурсных этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове на улице мужчина ударил и обокрал пенсионерку
Судебные приставы Псковской области отправили домой четырех граждан Непала, Судана и Узбекистана
Мастер Псковского агротехнического колледжа Надежда Дормидонтова стала лучшей среди преподавателей области
Лучшим учителем года в Псковской области стал историк Данил Москаленко из Середкинской школы
В Пустошкинском районе в состоянии алкогольного опьянения мужчина убил свою знакомую
Великолучанка отдала почти миллион рублей телефонному мошеннику
В Псковской области запретили продажу алкоголя в зданиях студенческих общежитий
«Курс на Восток»: Фотографы Франции едут в Псков
Конкурсанток "Миссис Псков 2019" покажут в эфире "Первого Псковского" канала
Сбивший в Пскове 6-летнюю девочку мотоциклист в момент ДТП был пьян
Туроператоры Беларуси констатируют высокий спрос на туристические поездки в Псковскую область
В Псков поздравить депутатов областного Собрания с юбилеем приехали бывшие губернаторы
В Пскове за неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов обязательных работ
На 50 тысяч обманул предпринимательницу из Великих Лук мошенник, представившийся полицейским
Псковская героиня программы "Беременна в 16" запросила за интервью 30 тысяч рублей
Парад делегаций на празднике в Михайловском в июне откроют 220 Пушкиных
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Всесоюзный чемпионат по "свайке" с участием спортсменов Алексея Немова и Федора Емельяненко пройдет на Пушкинском празднике
В полдень в одном из автобусов №11 в Пскове бесконтактной картой оплатили проезд всего 4 человека
На семейном фестивале "Маленький чемпион" в Пскове зарегистрированы первые участники
Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина специалист по микробиологии
В ПсковГУ представят нового ректора - профессора из Ульяновска
«На профсоюзах гребет»: Пользователи соцсетей обсуждают доходы лидера Псковского облсовпрофа
Стадион «Электрон» в Пскове восстановят, а рядом создадут интерактивный исторический парк
На Арктическом форуме Михаил Ведерников рассказал о сохранении языка сето
В Невельском районе осудили иностранку за неоднократное нарушение российской границы