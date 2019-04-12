Регина Кузьмина из Бежаницкого района стала лучшим воспитателем в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-12T14:08:30+03:00

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В конкурсе «Воспитатель года — 2019» лучшей оказалась воспитатель детского сада «Ромашка» из Бежаницкого района Регина Кузьмина, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации региона.

По общим итогам второе место у учителя-логопеда детского сада № 20 из Великих Лук Александры Шлеминой. Третье место заняла учитель-логопед из псковского детского сада № 32 «Чебурашка» Анна Вокина.

Все победители областного этапа отправятся на Всероссийские конкурсы профессионального мастерства.

В целом, в конкурсе приняли участие более 40 педагогических работников из 19 муниципальных образований. Все они прошли отбор в муниципальных этапах конкурса. Это те, кто были признаны лучшим по результатам муниципальных конкурсных этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU