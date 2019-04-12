Мастер Псковского агротехнического колледжа Надежда Дормидонтова стала лучшей среди преподавателей области

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-12T14:25:20+03:00

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Победителем в конкурсе "Мастер года-2019" стала преподаватель Псковского агротехнического колледжа Надежда Дормидонтова, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в региональной администрации.

Второе место завоевал преподаватель общепрофессиональных дисциплин Псковского кооперативного техникума Станислав Гереньш. Преподаватель профессиональных дисциплин Псковского политехнического колледжа Александр Сойма вышел на третье место.

Конкурс "Мастер года-2019" проводился среди педагогов средних профессиональных образовательных организаций области. В целом, в конкурсе на профессиональное мастерство приняли участие более 40 педагогических работников: мастеров, учителей и воспитателей из 19 муниципальных образований. Все они прошли отбор в муниципальных этапах конкурса. Учителя и преподаватели участвовали в мастер-классах, в круглых столах , в свободных дискуссиях. И, конечно, проводили традиционные открытые уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU